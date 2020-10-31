زعيم المعارضة التركية لـ أردوغان: احرق حقيبة زوجتك الفرنسية إذا كنت تجرؤ

هاجم زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما إياه باستغلال أزمة الخلافات مع فرنسا للتغطية على الأزمات الداخلية لبلاده. وقال أوغلو موجها حديثه لأردوغان: "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ". وأضاف أوغلو معربا عن رفضه تصريحات أردوغان حول فرنسا ورئيسها: "أنت تتحدث فقط بدون أفعال.. هل تركت مواطنا لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟". وتابع: "نريد أن نعيش في سلام.. الصراعات لن تفيدنا، العالم تخلى عنا وتركنا لوحدنا". وسبق أن هاجم الرئيس التركي أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبا مواطني بلاده بمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث بدأت الأزمة بعد مقتل مدرس تاريخ فرنسي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، ثم تعهدت باريس بمواصلة نشر الرسوم الساخرة.

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