انطلاق الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج

تنطلق اليوم، السبت، الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج فى جو يسوده التوتر والقلق، خاصة أن تلك الانتخابات سبقتها أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى، حيث يثير ترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية ثالثة رفضا من طرف بعض الأوساط السياسية والاجتماعية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش دعا إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها اليوم، السبت، في ساحل العاج سلمية.
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وقال غوتيرش فى بيان له: "أناشد كل الزعماء السياسيين والرأي وكذا المؤيدين لهم عدم التحريض على العنف والرد على الأخبار المضللة والامتناع عن خطابات الكراهية".
في عام 2010، دخلت ساحل العاج في أزمة بعد أن رفض الرئيس آنذاك لوران جباجبو الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام الحسن واتارا، مما أدى إلى اندلاع صراع أودى بحياة حوالي 3000 شخص.
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