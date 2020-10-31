سعودي يصدم سيارته بأحد أبواب المسجد الحرام

باشرت الجهات الأمنية في إمارة منطقة مكة المكرمة التحقيق في حادثة ارتطام سيارة، مساء الجمعة، بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، أنه عند الساعة 10:30 مساء أمس الجمعة، باشرت الجهات الأمنية في مكة حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام.
وأشار الدوسري إلى أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.
وقال المتحدث إنه لم يصب أي شخص بأذى نتيجة الحادث، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف الدوسري أنه "اتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية، وجار إحالته للنيابة العامة".
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