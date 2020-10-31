أعلنت الخارجية الأرمينية، اليوم السبت، أن رئيس وزراء أرمينا نيكول باشينيان، طلب من روسيا بدء مشاورات حول مساعدة بلاده فى ضمان أمنها، وذلك فى ظل استمرار القتال بإقليم ناغورنى قره باغ.





ووفقًا للوزارة، بعث باشينيان برسالة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استعرض فيها بالتفصيل الوضع فى قره باغ، وطلب منه تحديد شكل المساعدة فى ضمان أمن أرمينيا، استنادًا إلى طبيعة "علاقات الحلفاء" القائمة بين البلدين. وقالت الخارجية الأرمنية فى بيان لها: "أخذا فى الاعتبار اقتراب الأعمال القتالية من حدود أرمينيا، والتعدى على أراضى جمهورية أرمينيا ذاتها، توجه رئيس الوزراء إلى رئيس روسيا بطلب لبدء مشاورات فورية لتحديد شكل ودرجة الدعم الذى يمكن أن تقدمه روسيا لأرمينيا لضمان أمنها، نظرا لعلاقات الحلفاء والمادة الثانية من اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمة فى 29 أغسطس 1997". وكان باشينيان قد أبدى فى وقت سابق تأييده لفكرة نشر قوات حفظ سلام روسية فى منطقة النزاع، معتبرًا أنها يمكن أن تكون الحل الأمثل للصراع حول قره باغ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باشينيان يطلب من بوتين بدء مشاورات لضمان أمن أرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.