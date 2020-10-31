بلجيكا : توقيف مدرس وفصله من عمله بسبب كاريكاتير مسيئ للنبى

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كشفت صحيفة "لا ليبر بلجيك" عن هذه المعلومات، وأكدها المتحدث باسم منطقة مولينبيك التى جرت فيها الوقائع.

وقال المتحدث البلجيكى رشيد البرغوثى، تقدم "اثنان أو ثلاثة من أولياء أمور التلاميذ بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائية، مفادها أن رسمًا كاريكاتيريا مسيئًا للنبى قد عرِض أمام أولاد فى الصفين الخامس والسادس من مرحلة التعليم الابتدائى".

وأضاف، أن مدير المدرسة علم بمبادرة المدرس، فأبلغ السلطات المعنية المتمثلة بأعضاء المجلس البلدى، لافتًا إلى أن السلطات المعنية استمعت إلى المدرس يوم الخميس وقد تم فصله من العمل.

وبحسب الوكالة، اختار المدرس أن يعرض الرسم الكاريكاتيرى الذى نشرته شارلى إيبدو، فى إطار مادة حول حرية التعبير، بعد واقعة اغتيال المدرس الفرنسى صامويل باتى الذى عرض هذه الرسوم على تلاميذه قبل قتله.