الرئيس الفرنسي للبابا فرنسيس: سنواصل محاربة التطرف بلا هوادة

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا بالبابا فرنسيس، عقب هجوم نيس، حسبما أفاد قصر الإليزيه في بيان.

وأكد ماكرون للبابا فرنسيس يوم الجمعة أنه "سيواصل محاربة التطرف بلا هوادة حتى يعيش الفرنسيون إيمانهم بسلام دون خوف".

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون أراد الاتصال بالبابا فرانسيس عقب حادث الطعن بكنيسة نوتردام وإصابة أحد الأساقفة، حيث أعرب بابا الفاتيكان عن دعمه للفرنسيين.

وبحسب البيان، يتفق ماكرون البابا فرنسيس في وجهات النظر بشأن الرفض المطلق للإرهاب وأيديولوجية الكراهية التي تقسم وتقتل وتعرض ​السلام​ للخطر، وكذلك أهمية الحوار بين ​الديانات​ السماوية.

وشددت الحكومة الفرنسية الإجراءات الأمنية عقب هجوم بسكين نفذه شاب تونسي قتل خلاله 3 ضحايا.

ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.

وتصاعدت منذ الأسبوع الماضي، حملة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، عقب تأكيد باريس استمرارها في نشر الرسوم الساخرة.