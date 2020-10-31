أمريكا تسجل 99 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة 99 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار يوم أمس؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 9 ملايين و44 ألفا و255 إصابة، وذلك وفقا لإحصاء جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ أنه تم تسجيل 1030 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 229 ألفا و686 حالة.