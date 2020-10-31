سجلت الولايات المتحدة 99 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار يوم أمس؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 9 ملايين و44 ألفا و255 إصابة، وذلك وفقا لإحصاء جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ أنه تم تسجيل 1030 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 229 ألفا و686 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل 99 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.