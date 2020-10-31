الهند تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى الهند فى المرتبة الثانية فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها تشهد انخفاضًا فى الإصابات الجديدة منذ سبتمبر.

كما أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى الهند بواقع 551 حالة، ليصل إجمالى إلى 121.641 وفاة.