وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى الهند فى المرتبة الثانية فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها تشهد انخفاضًا فى الإصابات الجديدة منذ سبتمبر.
كما أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى الهند بواقع 551 حالة، ليصل إجمالى إلى 121.641 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.