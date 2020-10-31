بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس وزراء اليونان في أعقاب الزلزال

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أعقاب الزلزال الذي وقع أمس الجمعة.

ونشر موقع الكرملين أنه جاء في الرسالة التي أرسلها الرئيس الروسي لرئيس الوزاراء اليوناني:

"عزيزي السيد رئيس الوزراء، أرجو أن تتقبل تعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال الذي ضرب بحر إيجه، والذي أثر على عدد من الجزر اليونانية".

كما نقل بوتين كلمات التعاطف إلى جميع سكان اليونان المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وتمنى النهوض المبكر للمناطق المتضررة في البلاد.

وأرسل بوتين، يوم أمس الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووقع بعد ظهر الجمعة زلزال بقوة 6.6 درجة في غرب تركيا، وكان مركزه في بحر إيجه بالقرب من مدينة سفيريهيسار بإقليم إزمير.

شعر السكان بالزلزال أيضا في الجزر اليونانية القريبة؛ وقدر علماء الزلازل اليونانيون قوته 6.9 درجة.

ووردت أنباء عن انهيار 20 مبنى على الأقل في إزمير. وتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي صغيرة غمرت الشوارع الساحلية في سفيريهيسار. وفقًا لأحدث البيانات، توفي 25 شخصًا وأصيب أكثر من 800.

كما تم تسجيل دمار في جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل شخصان وجرح 20 آخرون.