شاهد.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بالعراق

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، عن مقتل طفلين وإصابة 28 شخصا في انفجار أنبوب غاز في محافظة المثنى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى جنوب العراق.

وأفادت وسائل إعلامية بإصابة 11 من عناصر الحشد الشعبي جراء الانفجار، بينما كانت تواصل فرق الإطفاء إخماد الحريق.

فيما ذكرت تقارير محلية أن من بين ضحايا الانفجار عناصر من الحشد الشعبي، أصيبوا بسبب قرب مقرهم من الأنبوب.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار ضخم بأحد أنابيب الغاز، أسفر عن حريق هائل.

وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى.