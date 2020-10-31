دخل مرحلة حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام لليوم الـ97

دخل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) فى حالة حرجة للغاية في ظل إضرابه عن الطعام منذ 97 يومًا؛ رفضًا لاعتقاله إداريا وسط تدهور خطير متواصل على حالته الصحية.
وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأخرس مع صعوبة في الرؤية وعدم قدرته على الوقوف وآلام شديدة في أنحاء جسمه.
وحذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر من استشهاده في أي وقت.
والأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء، وتعرض للاعتقال الإسرائيلي للمرة الأولى عام 1989 لسبعة أشهر، والثانية عام 2004 لعامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لـ 16 شهرا، ومجددًا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله 11 شهرًا.
وألغت سلطات الاحتلال قبل أسبوع قرار إلغاء تجميد الاعتقال الإداري الذي أصدرته في 23 سبتمبر الماضي بحق الأسير الأخرس، ولا يزال يرقد في مستشفى كابلان الإسرائيلي.
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