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دخل مرحلة حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام لليوم الـ97

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دخل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) فى حالة حرجة للغاية في ظل إضرابه عن الطعام منذ 97 يومًا؛ رفضًا لاعتقاله إداريا وسط تدهور خطير متواصل على حالته الصحية.

وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأخرس مع صعوبة في الرؤية وعدم قدرته على الوقوف وآلام شديدة في أنحاء جسمه.

وحذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر من استشهاده في أي وقت.

والأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء، وتعرض للاعتقال الإسرائيلي للمرة الأولى عام 1989 لسبعة أشهر، والثانية عام 2004 لعامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لـ 16 شهرا، ومجددًا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله 11 شهرًا.

وألغت سلطات الاحتلال قبل أسبوع قرار إلغاء تجميد الاعتقال الإداري الذي أصدرته في 23 سبتمبر الماضي بحق الأسير الأخرس، ولا يزال يرقد في مستشفى كابلان الإسرائيلي.

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