طيار سعودي يوضح المقاعد الأكثر أمانا فى الطائرة

رغم تطور التقنيات التى تؤمن السفر جوًا لحد غير مسبوق إلا أن البعض يبقى قلقًا حيال ركوب الطائرات ويظل يبحث عن المكان الآمن للجلوس ظنًا منهم أن حظهم يكون أوفر من الذين لا يبالون اهتماما للأمر.

هناك من يختار مقعده بجوار النافذة ليطالع تفاصيل الرحلة من أعلى وهناك من يختار مقاعد الممر وآخرون يفضلون مقاعد الدرجات الأولى بمقدمة الطائرة للشعور بارتياح أكبر ومتسع عن تلك التى توجد فى أخر الطائرة والتى يفضلها أيضا البعض لأسباب تتعلق بمعدلات الآمان .

وحول هذا، قال الكابتن طيار سعودي عبدالله الحريري، إن الأماكن الآمنة على متن الطائرة حسب نسب نتائج بعض الدراسات أشارت إلى أن المقاعد الخلفية فى الطائرة تعد الأكثر أمانًا ، لكن فى حقيقة الأمر ما فى نسب محددة لتأكيد ذلك.

وأوضح "الحريري"، فى حوار خاص لـ دوت الخليج" عن أسرار وخبايا الطيران، أن السفر بالطائرة يعد من أفضل وسائل السفر آمانًا عدد الرحلات يوميا وعدد الحوادث سنويًا نجد النسبة لا تتجاوز 1 فى الـ 5 مليون .

ولفت " الحريري"،إلى أنه فى النهاية يمكن القول بأنه ليس هناك من مكان آمن على متن الطائرة لأن حال حدوث كارثة بوقوع الطائرة فإن حالة الوفاة تتعلق بظروف الحادث وليس مرتبطًا بالمقاعد .