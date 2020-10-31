ارتفاع حصيلة الضحايا فى زلزال تركيا إلى 25 قتيلا

ووفقًا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم"، أعلن رئيس الشؤون الدينية فى تركيا، على أرباش، عن فتح أبواب المساجد بولاية إزمير أمام المتضررين من الزلزال الذى ضرب المنطقة أمس الجمعة.
وكان زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير التركية، أمس الجمعة. وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن مركز الزلزال هو بحر إيجة، حيث وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وتشير آفاد إلى أن تلك المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها كانت قوتها فوق 4 درجات بمقياس ريختر.
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