تونس تعتقل إرهابيا ظهر في فيديو أعلن خلاله تبني أنصار المهدي هجوم نيس

اعتقلت السلطات التونسية ، شخصين ظهرا في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا خلاله تبني تنظيم "أنصار المهدي" الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصادر قضائية، أن قوات الأمن التونسية تمكنت ليل الجمعة القبض على الإرهابي "وليد السعيدي" الذي ظهر في فيديو متداول على "فيسبوك" وتبنى فيه بإسم تنظيم جديد يدعى "أنصار المهدي" هجوم نيس.

وأوضحت الإذاعة المحلية ، أنه تم إلقاء القبض على شخص آخر مرافق له كان يصور الفيديو، مشيرة إلى إحالتهما إلى الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة التونسية.

ووقع هجوم طعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، يوم الخميس، قتل خلاله 3 أشخاص.

من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية ، أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه في حصة دراسية.