تفاصيل رسالة رئيس البرلمان العربي إلى ملك البحرين صباح اليوم

رفع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية شكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ردًا على برقية التهنئة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من الملك بمناسبة توليه منصب رئيس البرلمان العربي.

وقدم رئيس البرلمان العربي خالص الشكر وعظيم الامتنان لملك البحرين، معربًا عن تشرفه بما تضمنته برقية التهنئة من الإشادة بجهود رئيس البرلمان العربي، مؤكدًا لملك البحرين مواصلة هذه الجهود لخدمة مملكة البحرين والأمة العربية ورفع اسمها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، ومتطلعًا لتوجيهاته الحكيمة من أجل دعم مسيرة البرلمان العربي لتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه ملك البحرين بالبرلمان العربي والذي سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بعمل البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.

كما رفع رئيس البرلمان العربي في برقيته إشادة أعضاء البرلمان العربي بمسيرة التنمية ومشروع ملك مملكة البحرين الإصلاحي الذي رسّخ دور ومكانة مملكة البحرين على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ورسم خارطة طريق لأهداف تنموية شاملة حققت الازدهار والتقدم والنهضة لمملكة البحرين في كافة المجالات وعمقت الديمقراطية وحققت المساواة بين أبناء الشعب البحريني، معبرًا عن تثمين البرلمان العربي لجهود جلالته الكبيرة لدعم قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك.

واختتم رئيس البرلمان العربي برقيته بالدعاء من الله عز وجل أن يمن على مقام جلالته بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يمن على مملكة البحرين وشعبها الكريم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .