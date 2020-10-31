حصيلة موجعة لتركيا.. المرصد السوري: مقتل 20 من مرتزقة أردوغان في كاراباخ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول 20 جثة لمرتزقة مقاتلين في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان إلى سوريا، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر المرصد السوري ، إنه بخلال ال20 جثة الذين وصلوا تركيا ثم إلى سوريا، فقد قتل 14 من مرتزقة تركيا في ناجورنو كاراباخ خلال الساعات الماضية.

وتجدد النزاع في 27 سبتمبر، واستمر إلى الآن بفضل التحريض التركي والدعم بالمرتزقة والسلاح لأذربيجان، وهو ما جعل القتال يتواصل رغم المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث تؤكد أرمينيا على أن تركيا حليفة أذربيجان تدعم باكو بقوة.

وكان طرفا النزاع في ناجورني كاراباخ اتفقا على وقف لإطلاق النار ثلاث مرات خلال محادثات بواسطة روسية وفرنسية وأمريكية إلا أنها لم تصمد طويلًا.

وأفادت حصائل جزئيّة عن مقتل أكثر من 1250 شخصًا بينهم أكثر من 130 مدنيًا منذ استئناف المعارك وهي الأسوأ منذ حرب التسعينات إلا أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وأخفقت أرمينيا وأذربيجان خلال محادثاتهما في جنيف، في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار في كاراباخ لكنّهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتّر بما في ذلك التعهد عدم استهداف المدنيين.

والتقى وزيرا الخارجيّة الأرميني زُهراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بَيْراموف وجهًا لوجه في المدينة السويسريّة، في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص في شهر ونيّف.

وقال الوسطاء الفرنسيّون والروس والأميركيّون المجتمعون في إطار «مجموعة مينسك»، إنّهم دعوا الطرفَين المتحاربين إلى تطبيق اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.

وأضاف الوسطاء أنّ طرفَي النزاع أجريا «تبادلًا صريحًا وجوهريًّا لوجهات النظر، من أجل توضيح مواقفهما» في المفاوضات حول النقاط العالقة بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه في 10 أكتوبر في موسكو.

وكان تمّ التوصّل كذلك إلى اتفاقين آخرين لوقف إطلاق النّار، من دون الالتزام بهما.