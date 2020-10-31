قفزة في الحالات.. أفريقيا تقترب من تسجيل مليونى إصابة بكورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,773,351 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 42,630 حالة وفاة وتعافى 1,449,216 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكان ديدييه حسين رئيس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، شدد على ضرورة استخدام فحوص فيروس كورونا المستجد في السفر الدولي على نطاق أوسع من عمليات الحجر الطبي.
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وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعلن أن الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء وسط الطفرة العالمية في إصابات كورونا، العمل معا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.
واعتبر غيبريسوس أن "قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره"، وأن "نصف الكرة الشمالي يواجه لحظة خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا".
وقال تيدروس إن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه على أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدا، مؤكدا "أننا نعلم أن إجراءات الصحة العامة الأساسية، مثل الاختبار والعزل وتتبع الحالات، تعمل".
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