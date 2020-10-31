أخبار اليمن : مصرع العنصر الرئيسي في خلية اغتيال حسن زيد

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مصرع العنصر الرئيسي في خلية اغتيال حسن زيد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم مقتل العنصر الرئيسي في خلية اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد . مصرع العنصر الرئيسي في خلية اغتيال حسن زيدأعلنت وزارة الداخلية اليوم مقتل العنصر الرئيسي في خلية اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد . وأكدت الوزارة مقتل المجرم محمد علي أحمد حنش العنصر الرئيسي في خلية الاغتيال وذلك بمديرية ميفعة عنس في محافظة ذمار. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت بيان لوزارة الداخلية إلى أن المدعو حنش لقي مصرعه بعد مقاومته الحملة الأمنية، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات، في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس.



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