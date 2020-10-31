روسيا تتخطى 18 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلنت سلطات الصحة الروسية وفاة 334 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الوفيات المسجلة بسبب الوباء رسميًا فى روسيا إلى 27 ألفًا و990 وفاة.
وشهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تراجعًا طفيفًا فى روسيا، اليوم، مقارنة بحصيلة أمس التى جاءت بواقع 18.283 إصابة و355 وفاة.
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