بعد فضيحة مطار الدوحة.. قطر مهددة بتوجيه تهم جنائية دولية

أصبحت قطر مهددة بتوجيه تهم جنائية دولية عقب فضيحة الفحوصات المهبلية المهينة التي تمت تجاه بريطانيتين بمطار الدوحة عقب العثور على طفل حديث الولادة ملقى بأحد حمامات المطار وفقًا لما ذكر موقع "9News".

وقالت قطر إنها أحالت المسئولين في مطار الدوحة إلى النيابة العامة بتهم محتملة بعد أن تعرضت امرأتان على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية لفحوصات مهبلية قسرية.



وأكدت السلطات البريطانية أن الامرأتين كانتا على متن 10 رحلات جوية من الدوحة، وأجبرتا على فحوصات طبية جائرة بعد العثور على رضيع مهجور في حمام بمطار الدوحة يوم 2 أكتوبر.

واشتكى دبلوماسيون بريطانيون رسميًا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية بشأن الحادث، وطلبوا تأكيدات بأن الحادث لن يتكرر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نقدم الدعم المستمر لامرأتين بريطانيتين في أعقاب حادث وقع في الدوحة".

وأضاف: "لقد عبرنا رسميًا عن قلقنا مع السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية ونسعى للحصول على تأكيدات بأن حادثًا غير مقبول ولا يمكن أن يحدث مرة أخرى".