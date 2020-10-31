ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم السبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم الإسلام ستارا لأطماعه وينتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب مصالحهما المتضاربة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وليس بسبب الإسلام متسائلة: "لماذا صمت أردوغان عن الانتهاكات الصينية بحق مسلمي الايجوار؟.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الرئيس التركي يتنازع بالفعل مع ماكرون حول مصالحهما متضاربة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وهو السبب الأول لهجوم أردوغان على ماكرون وليس بسبب الإسلام.
وتابعت أن أردوغان يزعم أنه زعيم وبطل للعالم الإسلامي لإلهاء نفسه عن ويلات الاقتصاد التركي وانهيار الليرة ، التي تراجعت إلى سلسلة متتالية من الانخفاضات القياسية مقابل الدولار هذا الأسبوع.
وأفادت بأن مشاعر الرفض والأذى العميقة في تركيا تجاه دول أوروبا جاءت بسبب محاولات أردوغان الفاشلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهو سبب أخر من هجوم أردوغان على ماكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايننشال تايمز: أردوغان يستخدم الإسلام ستارا لأطماعه وينتقد ماكرون بسبب مصالحهما المتضاربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.