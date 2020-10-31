فايننشال تايمز: أردوغان يستخدم الإسلام ستارا لأطماعه وينتقد ماكرون بسبب مصالحهما المتضاربة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم السبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم الإسلام ستارا لأطماعه وينتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب مصالحهما المتضاربة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وليس بسبب الإسلام متسائلة: "لماذا صمت أردوغان عن الانتهاكات الصينية بحق مسلمي الايجوار؟.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الرئيس التركي يتنازع بالفعل مع ماكرون حول مصالحهما متضاربة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وهو السبب الأول لهجوم أردوغان على ماكرون وليس بسبب الإسلام.

وتابعت أن أردوغان يزعم أنه زعيم وبطل للعالم الإسلامي لإلهاء نفسه عن ويلات الاقتصاد التركي وانهيار الليرة ، التي تراجعت إلى سلسلة متتالية من الانخفاضات القياسية مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وأفادت بأن مشاعر الرفض والأذى العميقة في تركيا تجاه دول أوروبا جاءت بسبب محاولات أردوغان الفاشلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهو سبب أخر من هجوم أردوغان على ماكرون.