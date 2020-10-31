انخفاض أسعار الوقود في إسرائيل

تنخفض أسعار الوقود في إسرائيل، بدءًا من منتصف الليلة، بما يصل إلى 12 أجورة للتر الواحد.
وسيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان، 5 شواكل و34 أجورة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة .
وتعتاد المناطق الفلسطينية أن تتأثر بتسعيرة هذه الوقود في إسرائيل حسب الإعلام الفلسطيني.
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