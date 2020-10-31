أخبار اليمن : خروقات مستمرة وغارات عدوانية متتالية

دوت الخليج -

خروقات مستمرة وغارات عدوانية متتالية

أكد مصدر عسكري استمرار التصعيد والخروقات بمحافظة الحديدة من قبل قوى العدوان، والغارات الجوية للطيران على محافظتي مأرب والجوف والمناطق الحدودية. خروقات مستمرة وغارات عدوانية متتاليةأكد مصدر عسكري استمرار التصعيد والخروقات بمحافظة الحديدة من قبل قوى العدوان، والغارات الجوية للطيران على محافظتي مأرب والجوف والمناطق الحدودية. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 282 خرقاً بينها ست غارات لطائرات بدون طيار على الفازة والجبلية، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا و97 خرقاً بقصف مدفعي و168 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وسبع غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارتين على البقع قبالة نجران



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