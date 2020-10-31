كلوب يكشف مهمة صلاح الجديدة

أثنى الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على نجم فريقه محمد صلاح، ووصف "دوره الجديد" في الفريق هذا الموسم.

وفي حديثه "لسكاي سبورتس"، قال المدرب الألماني إن صلاح هو مثال يحتذى به لزملائه، وذلك بسبب رغبته الكبيرة على التطور والتأقلم مع المتغيرات.

وقال كلوب: " لقد لعب مو (صلاح) موسما رائعا حتى الآن، وتطور مرة أخرى كلاعب، حيث تحول من آلة تسجيل الأهداف البحتة إلى لاعب يربط الخطوط، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا".

وأضاف: "هو الأكثر اجتهادا. لا يكل من العمل وتكرار المهمات، واستخدام سرعته بشكل تقني مفيد بين الخطوط".

وأثنى كلوب على تطور صلاح كلاعب يربط بين خطي الهجوم والوسط، مشيرا إلى أن خبرة صلاح في الدوري بحكم العدد الكبير من المباريات التي خاضها جعلته "يفهم المباريات بشكل أكبر، ويكون أكثر وعيا في استخدام مهاراته بالشكل الأنسب".

وأكد كلوب: "أنا سعيد جدا بتطور صلاح هذا الموسم. نحن نحتاجه ليكون في قمة مستواه لتحقيق أهدافنا".

يذكر أن صلاح سجل 6 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ويستعد لقيادة الفريق أمام ويست هام مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وغير كلوب من مركز صلاح في الفترة الأخيرة، حيث وضعه في مركز رأس الحربة، وأبعده عن الجناح الأيمن، وذلك بسبب مهارته التهديفية العالية، وتراجع مستوى المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.