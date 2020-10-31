بعد هجوم نيس.. فرنسا تحذر مواطنيها في الكويت

حذرت السفارة الفرنسية لدى الكويت مواطنيها الموجودين هناك، على خلفية الهجوم الإرهابي في مدينة نيس.

ودعت السفارة المواطنين الفرنسيين المقيمين أو الذين يمرون عبر الكويت إلى ممارسة أقصى قدر من اليقظة، مطالبة رعاياها بالابتعاد عن أي تجمع وتوخي الحذر عند السفر، والذي يجب أن يكون محدودًا.

كما أوصت السفارة الفرنسية مواطنيها البقاء على اطلاع دائم بتطور الوضع من خلال الرجوع إلى توصيات إرشادات السفر.

وأشارت إلى أنها على اتصال دائم مع السلطات الكويتية التي تؤكد دعمها للبلاد في الأمور الأمنية.

وأوضحت السفارة أن الرسالة تم إرسالها إلى جميع الجاليات الفرنسية في جميع أنحاء العالم.

كانت فرنسا أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إصدار تعليمات لسفراء فرنسا في الخارج بتكثيف الإجراءات الأمنية في سفاراتهم وللمواطنين الفرنسيين في الخارج.

ووقع هجوم طعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، يوم الخميس، قتل خلاله 3 أشخاص.

من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية.