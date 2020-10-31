الإمارات تسجل 132629 حالة إصابة بكورونا.. و128902 إجمالي عدد المتعافين

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن إجراءات البحث والتقصي عن المرضى والمخالطين لفيروس كورونا المستجد، 1121 إصابة جديدة، بينما تم شفاء 1295، ليتجاوز العدد اليوم السبت من المتعافين أعداد المصابين، ما يشير إلى جهود البلاد في مكافحة الوباء، وفق ما ذكرت صحف إماراتية.

وسجلت الإمارات 132629 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينما يصل عدد المتعافين إلى 128902 ألف، ولم تزد الوفيات على 495، أي أنها لم تتخطَ بعد حاجز الـ 500، بينما لا توجد أي حالات خطرة جراء الوباء في البلاد.

وتماشيا مع خطة حكومة دولة الإمارات لتعزيز جهودها في مكافحة جائحة "كوفيد - 19"، أعلنت "اللجنة العليا لإدارة أزمة كوفيد - 19" عن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19" برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .

وتضم "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19" في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية.

وتهدف اللجنة إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة "كوفيد-19" من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات بالإضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع.

وتشمل اختصاصات اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي، إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها.

وتعتبر الإمارات في مقدمة الدول العربية في التعامل مع "كوفيد - 19" حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا و37 عالميا وذلك بحسب تصنيف مركز هورايزن البحثي .

ويقترب العدد الكلي لمصابي الفيروس في دول الخليج من المليون مصاب، حيث سجلت كل دول الخليج العربي 933302 ألف حالة إصابة، وتوفي 8411 شخص.

ووصلت الحصيلة عالميًا إلى 46000951 مليون ، والوفيات 1195088 مليون حالة.