الأسبوع الجاري.. لجنة 5 + 5 تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل، للمرة الأولى، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت البعثة إن الاجتماع سيعقد في مدينة غدامس، إذ تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجاري في جنيف.

وأشارت البعثة إلى أن اللجنة تجتمع بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلًا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، حسب البعثة.

وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالوكالة، سيفاني ويليامز، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف ضمن لجنة (5+5) يعد إنجازا جوهريا في الصراع، لافتة إلى أن "تنفيذه مسؤولية الأمم المتحدة".

وقالت ويليامز في تصريحات صحفية أن " لجنة 5 +5 ستجتمع قريبا في ليبيا" ، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد.

وأثنت على التقدم الذي أحرز حتى الآن بين الفرقاء على الساحة الليبية، مذكرة باستئناف رحلات الطيران من طرابلس إلى بنغازي، وإعادة استئناف تصدير النفط الليبي .

وكانت ويليامز قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن محادثات السلام المقبلة ستحدد موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي ، مؤكدة أن ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن