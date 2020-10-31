جمهورية الدومينيكان تدرس نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية الدومينيكان اليوم، السبت، أنها تدرس نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس، وفقًا لموقع i24NEWS الإسرائيلي.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن "نقل السفارة ستتم دراسته بعد طلب قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، والذي طرحه خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره في جمهورية الدومينيكان روبيرتو البيريز الجمعة".



وشدد البيان الصادر عن الخارجية على العلاقات التاريخية مع الشعب اليهودي وذكر: "العلاقة بين الشعب اليهودي والشعب الدومينكاني بدأت في القرن الـ15، منذ وصول أوائل المهاجرين من إسبانيا إلى الجزيرة، هذه العملية استمرت مع موجات الهجرة اليهودية التي جاءت من جزر الانتيل الهولندية".



وأضاف البيان: "في عام 1938 جمهورية الدومينكان فتحت حدودها ورحبت بآلاف المهاجرين اليهود، كما أقر في مؤتمر ايفيان".

وتابع: "في 14 مايو 1948 أقيمت دولة إسرائيل، وبعد فترة قصيرة من ذلك في 29 ديسمبر 1948، أصبحت جمهورية الدومينكان من أوائل الدول التي اعترفت بحق إسرائيل السيادي".

جمهورية الدومينيكان الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة هيسبانيولا في أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في البحر الكاريبي، ستكون الدولة الرابعة التي ستفتح سفارة لها في إسرائيل بحال قررت ذلك عدد من الدول، بينها البرازيل، وهنغاريا، والتشيك، وأستراليا يوجد لديها مكاتب في القدس بدون أي مكانة دبلوماسية الولايات المتحدة، جواتيمالا وباراجواي هي الدول الوحيدة التي فتحت سفارة لها في القدس، لكن باراغواي أعادت سفارتها إلى تل أبيب بعد ثلاثة أشهر، لذلك توجد حاليا سفارتان فقط في القدس.