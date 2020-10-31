رابط تسجيل قروض بدون تحويل الراتب من منصة سلفة والتحويل خلال 15 دقيقة فقط

قروض بدون تحويل الراتب تعد من فئة القروض الأكثر بحثاً بين فئة كبيرة من المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وتتوفر هذه القروض بمنصة سلفة التي تعتبر من أهم المنصات المانحة للقروض التي تدعم المواطن وتهدف الي تحسين ظروفه الشخصية الطارئة التي يواجهها البعض، والعمل علي سد احتياجاته الأساسية والضرورية، ويعد صرف القروض من منصة سلفة ذات توافق شرعي إسلامي لأي مبلغ مالي يتم صرفه، فقد سهلت منصة سلفة علي المواطنين داخل المملكة فرصة الحصول علي تمويل مالي بشروط بسيطة تناسب الجميع، وأيضاً بفترة سماح للسداد مرنة وتناسب الجميع، ومن خلال موقعنا سنعرض عليكم أهم مميزات قروض بدون تحويل الراتب من سلفة وشروط وطريقة الحصول عل التمويل المالي.

تهتم منصة سلفة بأن تكون التمويلات المالية خاضعة للأحكام والقوانين الإسلامية.

تتميز منصة سلفة بالموافقة الفورية والسريعة علي طلبك للتمويل الشخصي بعد استكمال الأوراق المطلوبة للحصول علي القرض.

تسهل منصة سلفة علي المتقدمين علي طلب التمويل فترة السداد بحيث تناسب الجميع وتكون بسيطة ومرنة.

يكون هامش الربح تنافسي مقارنة بالبنوك الأخري.

بعد أن يتم الموافقة علي طلبك للتمويل ستحصل علي تمويلك المالي فوراً.

يشترط أن لا يقل عمر العميل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون علي جهة العمل لمدة لا تقل عن 6 اشهر.

يشترط أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية.

تعبئة الأوراق والنماذج المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي.

صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

مستند وظيفي يعترف بالمكانة الوظيفية للعميل.

اهم مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفةشروط الحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفةالأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفةطريقة التقديم علي قرض بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

عزيزي العميل يمكنك تقديم طلب الحصول علي قرض بدون تحويل الراتب من منصة سلفة من خلال رابط التمويل طلب التمويل، ثم يقوم كل عميل بتسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة.