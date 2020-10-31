خطوبة الفنانة بشرى.. فاجأها على السجادة الحمراء

فوجئت الفنانة المصرية بشرى في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بزميلها الفنان خالد الصاوي وهو يطالبها بخلع كمامة الوجه قبل أن يتناول يدها ويقتادها على السجادة الحمراء، وسط مجموعة من زملائهما الفنانين، ليتقدم حبيبها ويطلب يدها للزواج أمام أعين الجميع.

ووثق مقطع فيديو الموقف الذي نال إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت بشرى في حالة من الذهول وملامح الحيرة بادية على وجهها، عندما اقتادها الفنان خالد الصاوي، قائلا: "عمو ولا مش عمو؟"، في إشارة إلى أنه بمثابة واحد من أفراد أسرتها المقربين.

وتجمع مجموعة من الفنانين حول بشرى والصاوي، وسط صرخات فرح وتصفيق، من بينهم الممثل أمير شاهين والسيناريست تامر حبيب.

وفجأة، اخترق الجمع رجل، اتضح أنه حبيب بشرى، قبل أن يركع على ركبة واحدة حاملا خاتم زواج، ليطلب خطبتها، وهي العادة المتعارف عليها لدى الغرب في طلب الزواج.

وما أن رأت بشرى خطيبها، حتى انهالت في البكاء، وسط تشجيع أصدقائها الذين استمروا بالتصفيق والصراخ حتى وافقت على الطلب، وارتدت خاتم الزواج.

وشهدت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حضورا مكثفا من الفنانين في مصر والوطن العربي، بالرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

ومن الجوائز التي منحها مهرجان الجونة، جائزة "سينما من أجل الإنسانية" لفيلم "200 متر" الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، وجائزة أفضل فيلم آسيوي لفيلم "احتضار".

أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب الفنان الفلسطيني علي سليمان، وأفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش.