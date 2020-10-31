وفاة الفنان المخضرم شون كونري.. "أول جيمس بوند" بالتاريخ

توفي الممثل الاسكتلندي المخضرم شون كونري، الذي أدى شخصية "جيمس بوند" الشهيرة، عن عمر ناهز 90 عاما.
وأكدت هيئة الإذاعة البريطاني نبأ وفاة السير شون كونري، الذي يعد أول من مثل دور العميل البريطاني الشهير "جيمس بوند"، الذي تعاقب على تقديم شخصيته العديد من الفنانين على مر السنوات.
وكان كونري قد اعتزل التمثيل سنة 2003، ونال العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في فيلم "بعيدا عن اللمس" سنة 1988.
كما نال أكثر من 30 جائزة عالمية، أبرزها وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة البريطانية إليزابيت الثانية.
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