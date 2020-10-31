انتقدوا الحكومة.. حملة اعتقالات واسعة فى تركيا بسبب زلزال إزمير

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ملاحقة 25 شخصًا بسبب تغريداتهم الناقدة للحكومة على منصات التواصل الاجتماعى فيما يتعلق بكارثة الزلزال الآخير الذى ضرب مدينة إزمير فى غرب البلاد، واصفة هذه التغريدات بأنها "مسيئة للحكومة".





ووفقًا لموقع صحيفة "زمان" التركية، قال نائب وزير الداخلية التركية، محترم إينجه، إنه تم اعتقال 6 أشخاص "نشروا ضغائن وكراهية" فيما يتعلق بالزلزال.

وأضاف مسؤول الداخلية التركى، أن "من يواصلون نشر ضغائنهم وكراهيتهم على منصات التواصل الاجتماعى سيتم ضبطهم. رصدت وحدات المديرية العامة للأمن 37 تدوينة، وتم اتخاذ إجراءات بحق 25 شخصًا، وهناك 6 أشخاص رهن الاعتقال".

وكانت إدارة شرطة غازى عنتاب أعلنت فى وقت سابق من اليوم، "اعتقال شخص نشر مقطع فيديو سلبيًا" عبر تويتر حول الزلزال الذى وقع فى إزمير، متهمة المعتقل بـ "التحريض على الكراهية والعداوة أو إذلال الجمهور".

وكانت مديرية أمن إزمير حذرت، أمس الجمعة، بعد نحو ساعتين من وقوع الزلزال أنها ستلاحق من ينشرون تصريحات سلبية حول زلزال إزمير.

وتخضع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا لرقابة مشددة، وتم سجن العشرات بسبب تغريدات تنتقد الحكومة، والتى تعتبرها السلطات "تغريدات مسيئة"، كما بدأ هذا الشهر سريان قانون جديد يفرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعى إذا لم تعين ممثلاً عنها فى تركيا لتلقى طلبات الحكومة حول المحتوى المنشور.