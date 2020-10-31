روسيا : مستعدون لحماية أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، استعداد موسكو لنجدة أرمينيا وتقديم المساعدة الضرورية لها حال اقتراب النزاع المسلح الدائر بينها وبين جارتها أذربيجان فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى من حدودها الفعلية.





وبحسب "فرانس برس"، يأتى إعلان روسيا ردًا على طلب رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، الذى طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببدء مشاورات عاجلة حول المساعدات التى يمكن لموسكو توفيرها لأرمينيا حال المساس بأمنها، وسبل ضمان أمنها. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعرب، الثلاثاء الماضى، عن قلقه البالغ إزاء الدور الذى تلعبه تركيا، حليف باكو، فى النزاع الدائر فى إقليم ناغورنى قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدًا قلقه إزاء إرسال مسلحين من الشرق الأوسط إلى الإقليم ناغورنى قره باغ.

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