قادما من مالطة.. عقيلة صالح يصل القاهرة لبحث مستجدات الأزمة الليبية

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الأزمة في ليبيا. وأفادت وسائل إعلام ليبية بوصول صالح والوفد المرافق له إلى القاهرة قادما من مالطا لإجراء محادثات حول مستجدات الأزمة الليبية. ويتألف الوفد الليبي من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج. وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن صالح سيبحث مع المسؤولين المصريين تفعيل مخرجات اجتماعات العسكريين الليبيين في جنيف وآلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية ليبية قولها إن اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس نوفمبر المقبل سيتم التطرق إلى معايير اختيار البعثة الأممية للشخصيات الليبية خاصة في ظل هيمنة تيار "الإخوان" والمتحالفين معه على غالبية المقاعد بالمنتدى السياسي.

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