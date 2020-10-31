الأمم المتحدة: "5 زائد 5" تجتمع لأول مرة في ليبيا من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا جنيف اليوم ان الليجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم 5 زائد 5 سوف تعقد جولتها الخامسة من المحادثات فى ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المحادثات العسكرية بين أطراف النزاع فى ليبيا حيث ستكون تلك المحادثات في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر 2020 فى مدينة غدامس الليبية.

يذكر أن الجولة الجديدة من مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تاتي بعد توقيع الأطراف على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وذلك فى 23 أكتوبر الجاري فى جنيف.

وأشار البيان إلى أن اجتماع اللجنة سوف يلتئم بحضور الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة فى ليبيا بالانابة ستيفانى ويليامز حيث سيبحث المشاركون فى الاجتماع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بما في ذلك انشاء اللجان الفرعية فضلا عن اليات المراقبة والتحقق من وقف اطلاق النار.