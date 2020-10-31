أستراليا: قطر تتعهد بمحاسبة المسئولين عن فحص المسافرات بمطار الدوحة

أكدت وزيرة خارجية أستراليا "ماريس باين"، أنها تحدثت إلى نظيرها القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن فضيحة "الفحص المهبلي" للمسافرات بمطار الدوحة.

كان ذلك بعد أن أعلنت الدوحة إحالة مسئولين في مطار حمد الدولي إلى النيابة العامة على خلفية الواقعة، مقدمة اعتذارها للحكومة الأسترالية.

وقالت الوزيرة الاسترالية إن الحكومة القطرية حددت المتورطين في عمليات التفتيش الدقيق للنساء بمطار الدوحة.

وأضافت أن الحكومة القطرية تعهدت بمحاسبة المتورطين عن طريق المحاكمة المناسبة بإشراف النظام القطري.

وأوضحت باين أن السلطات القطرية تعهدت بأن مثل هذا الحدث لن يتكرر أبدا.

وفي وقت سابق، قالت الوزيرة إن وقالت إن التحقيق الأولي الذي أجرته قطر في هذا الحادث أظهر وقوع أفعال غير قانونية، ما تطلب إحالة الجرائم إلى النيابة العامة.

من جانبها تعهدت الحكومة القطرية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، موضحة أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الأطراف المعنية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن 18 سيدة معظمهن من أستراليا تم إخضاعهن لتفتيش دقيق وفحص "مهبلي" في مطار حمد الدولي بالدوحة، على خلفية العثور على جثة رضيع بحمام طائرة كانت متجهة إلى سيدني.