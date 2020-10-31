خاص.. تفاصيل تحطم طائرة عسكرية عراقية ومصرع طاقمها

تعرضت طائرة تدريب عراقية عسكرية صباح اليوم، أسفرت عن مصرع مقدم طيار ومساعده في قضاء بلد.
وقال اللواء يحيي رسول الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، أن الطائرة تعرضت لخلل فني أدى لاحتراقها واستشهاد طاقمها وهما المقدم الطيار سيف عايد ومساعدة النقيب الطيار على رسول.
وأضاف "رسول"، أن الحادث المأساوى لم يلحق أضرار بالمنطقة التى سقطت فيها الطائرة حيث أنها غير مأهولة بالسكان.
وصدر بيان مشابه لتصريحات اللواء يحيي رسول أفاد، بأن أثناء قيامها بواجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني بالطائرة سزنا كرفان 172 ( تدريبية )، مما أدى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة".
وأدى الحادث الى مصرع المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.
كما أعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، سقوط طائرة حربية عراقية في أحد بساتين قضاء بلد، ما أدى إلى "استشهاد طاقمها".
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