أستراليا تطالب قطر بتقرير شامل بعد تعرية النساء فى مطار حمد

طالبت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم السبت، قطر بتحقيق العدالة للنساء اللاتى تم الاعتداء عليهن فى مطار حمد الدولى، لافتة إلى أن أستراليا لا تستبعد مطالبة ضحايا الفحص القسرى بتعويضات بعد إهانتهن على الأراضى القطرية.





ووفقًا لأنباء عاجلة نقلتها قناة "العربية"، قالت خارجية أستراليا إنها تنتظر تقريرًا شاملاً من قطر بشأن واقعة الاعتداء على النساء فى مطار حمد الدولى، وتعريتهن وإجبارهن على الخضوع لفحص مهبلى. وأشارت أستراليا إلى أن وزير الخارجية القطرى اعتذر رسميًا عن الواقعة، وتعهد بعدم تكرار الحادثة، إلا أنها لم تستبعد طلب النساء لتعويضات إزاء الواقعة المشينة.

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