ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية، فقد شدد ماكرون فى اتصاله مع بابا الفاتيكان، على أنه سيواصل "محاربة التطرف بلا هوادة، حتى يعيش الفرنسيون إيمانهم بسلام وأمان، وبدون خوف".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى تقارب تام فى الآراء بين البابا والرئيس ماكرون "حول الرفض المطلق للإرهاب وأيديولوجية الكراهية التى تفرق وتقتل وتعرض السلام للخطر"، وكذلك بشأن أهمية الحوار بين الأديان.
جاء ذلك فى أعقاب هجوم طعن نفذه مهاجر تونسى غير شرعى، أول أمس الخميس، فى كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوب فرنسا، ما أسفر عن مقتل امرأة بقطع الرأس واثنين آخرين، إضافة إلى سلسة أحداث أمنية متفرقة شهدتها البلاد طيلة النهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى اتصال مع بابا الفاتيكان.. ماكرون يتعهد بمواصلة محاربة التطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.