فى اتصال مع بابا الفاتيكان.. ماكرون يتعهد بمواصلة محاربة التطرف

ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية، فقد شدد ماكرون فى اتصاله مع بابا الفاتيكان، على أنه سيواصل "محاربة التطرف بلا هوادة، حتى يعيش الفرنسيون إيمانهم بسلام وأمان، وبدون خوف".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى تقارب تام فى الآراء بين البابا والرئيس ماكرون "حول الرفض المطلق للإرهاب وأيديولوجية الكراهية التى تفرق وتقتل وتعرض السلام للخطر"، وكذلك بشأن أهمية الحوار بين الأديان.

جاء ذلك فى أعقاب هجوم طعن نفذه مهاجر تونسى غير شرعى، أول أمس الخميس، فى كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوب فرنسا، ما أسفر عن مقتل امرأة بقطع الرأس واثنين آخرين، إضافة إلى سلسة أحداث أمنية متفرقة شهدتها البلاد طيلة النهار.