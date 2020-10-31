الخارجية العراقية: زيارة وفد مصري لبغداد تأتي استكمالا لجولة مباحثات القاهرة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن زيارة وفد مصري من مختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والتربية والثقافة إلى العاصمة العراقية (بغداد) تأتي استكمالا لجولة المباحثات التي أجراها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في القاهرة، والتي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس السيسي ورئيس الوزراء.

وأوضح الصحاف - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم/ السبت/ - أن الجانبين سيوقعان العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، ما سيؤدي إلى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات بين بغداد والقاهرة، وتعزيزًا للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات بين اللجنة العراقية المصرية المشتركة، مشيرا إلى أن العراق يستضيف عددًا من الوزراء المصريين بمختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والتربية والثقافة.