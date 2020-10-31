إغلاق كل شيء لمدة شهر.. تعرف على أبرز قرارات رئيس وزراء اليونان بسبب كورونا

اتخذت اليونان إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، إن اليونان ستمدد حظر التجول الليلي وستغلق المطاعم والحانات في الأماكن المزدحمة لمدة شهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسجلت اليونان ذروة جديدة لحالات "كوفيد-19" بلغت 1690 حالة جديدة يوم الجمعة وخمس وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير إلى 620.

وسيتم إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر في شمال البلاد ومنطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.

ومع الزيادة الكبيرة في الإصابات ، تقرر توسيع نطاق حظر التجول على الحركة ليلًا، والذي يطبق الآن على المناطق الأكثر تضررًا، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا، وفق وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء اليوناني في خطاب عام "هذه القواعد الجديدة... ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس وهما الترفيه وحركة المواطنين".

لكن كل شئ الذي سيتم اغلاقه في اليونان، سيستثنى منه، شركات البيع بالتجزئة والمصانع والمدارس مفتوحة إلى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق وصالونات تصفيف الشعر.