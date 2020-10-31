إجلاء 158 مصابا بكورونا في حريق بمستشفى للعزل في روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء أكثر من 150 مريضًا، اليوم السبت، من مستشفى مؤقت لمصابي فيروس كورونا في مدينة تشيليابينسك الروسية في جبال الأورال الجنوبية بعد انفجار بحجرة أكسجين وحريق.

وقالت الوزارة إن الحريق اندلع بعد انفجار في"كابينة أكسجين" في عنبر كان يستخدم كمستشفى مؤقت.

وأضافت أنه تم إجلاء 158 مريضًا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى في المدينة.

وأوضحت أنه لم يصب أحد بأذى بحسب المعلومات الأولية.