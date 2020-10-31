السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة في هذا الموعد

أعلن السودان رسميا استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا غدا، الأحد.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الري السودانية إنها ستعمل خلال هذه الجولة على وضع جدول أعمال واضح ومفصل، وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة.

وفي وقت سابق، أبدت الخرطوم رفضها مواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية.

كان وزير الري السوداني ياسر عباس، أعلن أن السودان يتمسك بالمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة لكن بمنهج مغاير.

وأضاف عباس في رسالة إلى وزيرة التعاون الدولى بجنوب أفريقيا، جى باندورا، أنه لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس طريقة الجولات السابقة.