عاجل.. إصابة وزير الداخلية التركى وأسرته بفيروس كورونا

وبحسب نبأ عاجل نشرته قناة "العربية" الإخبارية، أعلن وزير الخارجية التركى صويلو إصابة ابنته وزوجته بوباء كورونا أيضًا، وهو ما أكدته وسائل إعلام رسمية فى تركيا. وأضاف صويلو، أنهم الثلاثة يخضعون للعلاج فى المستشفى.

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