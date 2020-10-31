ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 28 قتيلا

وكشف وزير الصحة التركى، فخر الدين قوجة، أن 243 شخصا من المصابين من جراء الزلزال يتلقون حاليا العلاج فى مستشفيات البلاد، بينهم 7 فى وحدات الإنعاش، وحالة 3 منهم حرجة.
وفى وقت سابق، أفادت السلطات التركية بأن الكارثة خلفت 25 قتيلا و804 مصابين.
وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.
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