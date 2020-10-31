النمسا تسجل 5349 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم السبت، إن إجمالى الإصابات بالفيروس بلغ 104 آلاف و925 إصابة، وتعافى 67 ألفا و226 حالة، بينما توفى 1109 حالات.
وأشار البيان، إلى وجود 1867 حالة فى المستشفيات منها 265 حالة فى العناية المركزة، موضحا أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى النمسا العليا إذ تم تسجيل 1074 حالة تليها العاصمة فيينا مسجلة 952 حالة وتيرول (749 حالة) فيما سجلت النمسا السفلى 727 حالة وستيريا 671 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 175 حالة .
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