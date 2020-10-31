أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول التي اقترحت مساعدة بلاده لتجاوز آثارالزلزال في ولاية أزمير وتسبب بخسائر مادية وبشرية، ومن بينها إسرائيل والسعودية والإمارات.

وقال أردوغان في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أود أن أشكر جميع الدول الصديقة، التي أعربت عن استعدادها للمساعدة، من خلال رسائل التعزية وتمني الشفاء للمصابين".

وأرفق الرئيس التركي تغريدته بصورة ضمت مجموعة من الأعلام كان بينها، علم إسرائيل والسعودية والإمارات.

وتعيش ولاية إزمير غربي تركيا منذ أمس الجمعة على وقع زلزال عنيف ضرب في بحر إيجا وتسبب بوفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.