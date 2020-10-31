لكبار السن وذوي الإعاقة.. إجراء سعودي هام جديد للمعتمرين

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تطبيق “تنقل” لحجز العربات إلكترونيًا للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان لها اليوم ان تطبيق تنقل يسمح بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

وذكر البيان أن التطبيق يسهّل عملية شراء التذاكر إلكترونيًا والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، الأمر الذي يضمن التباعد الآمن بين المعتمرين.

كما يتيح التطبيق لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.