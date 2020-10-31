إصابة وزير الداخلية التركي وأسرته بـ كورونا

وأكدت وكالة "الأناضول" الحكومية إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته وابنته بفيروس كورونا.
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وأوضحت الوكالة أن الوزير التركي سليمان صويلو وعائلته يخضعون للعلاج في المستشفى.
وتشهد تركيا زيادات في المصابين بفيروس كورونا، وسط تكتم من الحكومة على أعداد الإصابات الحقيقية.
وكشفت أنقرة أمس الجمعة، عن تسجيل 2322 حالة إصابة جديدة و78 حالة وفاة، بكورونا وهو أعلى معدل للإصابات منذ شهر أبريل الماضي.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التركية أن البلاد دخلت الموجة الثانية لتفشي وباء كورونا.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا 373154 حالة، وفقا للإحصاءات الرسمية، فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 10177 حالة وفاة.
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