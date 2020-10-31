محمد بن راشد يزف بشرى سارة لـ أهالي دبي

أفاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأنه سيوقع اعتماد مشاريع بأكثر من 2 مليار درهم في إمارة دبي

وذكر بن راشد في عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم السبت، أنه اطلع على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة 4 مليارات درهم.

وأبان حاكم دبي أن المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يوميا، ويولد طاقة تكفي لـ135 ألف منزل.

ولفت حاكم دبي إلى أنه تم اعتماد تطوير 12 كيلومترا من شواطىء دبي، بمساحة مليون متر مربع، من شاطىء الممزر وحتى أم سقيم الثانية.

كما نوه إلى أن تكلفة ذلك ستكون 500 مليون درهم، حيث ستوفر مساحات أكثر للسباحة، ومسارات أفضل للجري، وشوارع أطول للدراجات الهوائية.

وبين بن راشد أنه تم اعتماد 29 مشروعا جديدا لإضافة 8 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق، بقيمة 2 مليار درهم، ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية.

وأتم تغريداته قائلا: "نحن مستمرون في تطوير مدينتنا، مستمرون في تطوير جودة حياتنا، مستمرون في بناء مستقبلنا".